Cem Yılmaz, Akasya'da sevenleri ile buluşuyor

Usta komedyen Cem Yılmaz, yeni film serisinin ilki Karakomik Filmler'i vizyona girdiği gün (18 Ekim) Akasya misafirleri ile buluşacak.

Cem Yılmaz'ın beklenen filmi Karakomik Filmler serisinin ilki 18 Ekim'de vizyona giriyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmini Cem Yılmaz, vizyona girdiği gün Akasya misafirleri ile bir araya gelecek. Özkan Uğur, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Necip Memili, Nilperi Şahinkaya, Alişan Uğur ve Sami Hamidi de gösterim öncesi zemin katta seyirciyle buluşacak.