Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Ahmet Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında olayın planlayıcılarından oldukları gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcılık tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen yazıda Cemal Kaşıkçı soruşturmasında daha önce 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı anımsatıldı.

Arabistan Krallığı adli makamlarınca 18 şüpheli dışında, Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı haklarında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan yazıda, şüphelilerin Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Suudi Arabistan Krallığı ülkesinde bulunan planlayıcılar arasında yer aldıkları ve bu isimler hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini istedi.

Yazıda, “Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik işlemleri yapmak için giden Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan Krallığı ülkesinden aynı gün ülkemize gelen 15 şüpheli, Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli 3 şüpheli ve haklarında yakalama kararı çıkartılan şüpheliler Ahmet Bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı'nın birlikte tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürdükleri hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşılmış olup, suça katılan diğer şüphelilerle ilgili çalışmalar devam etmektedir” denildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi doğrultusunda 2 isim hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.