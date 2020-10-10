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Cemal Şahan ebediyete intikal edişinin 2. yılında mezarı başında anılacak

Kartal Belediyesi’nde Park ve Bahçeler Müdürüyken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Cemal Şahan için mezarı başında bir anma töreni düzenlenecek.

Kartal Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürüyken geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden Cemal Şahan için mezarı başında bir anma töreni düzenlenecek.


Kartal Belediyesi Eski Park ve Bahçeler Müdürü Cemal Şahan, vefatının 2. yılında Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.


Anma töreni 12 Ekim Pazartesi günü, saat 12.00'da Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda düzenlenecek. Servis araçları, saat 11.00'da Kartal Belediyesi Hizmet Binası -2. kattan hareket edecek.

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