Cemal Süreya ölümünün 30'uncu yılında Maltepe'de anıldı

Türk şiirinin unutulmaz isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 30'uncu yıldönümünde, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açılan özel bir sergi ve düzenlenen bir programla anıldı. Cemal Süreya'nın ilk kez sergilenen özel fotoğrafları ve ilk kez izlenen sıkça gittiği Hatay Restoran'da çekilmiş özel görüntüleri geceye damga vurdu.

Türk şiirinin önemli isimlerinden Cemal Süreya, ölümünün 30'uncu yıl dönümünde, TSKM'de açılan özel bir sergi, düzenlenen bir panel ve programla anıldı. Kültür merkezindeki ilk etkinlik, serginin açılışı ile başladı. Hatay Restoran'ın sahibi ve Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği'nin kurucularından Mehmet Ali Işık'ın özel arşivinden ilk kez sergilenen fotoğraflar ile kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in kaligrafi ile yazdığı Cemal Süreya ve İkinci Yeni'nin bazı şairlerinin şiirinden oluşan ve 13 Ocak'a kadar gezilebilecek serginin açılışı yazar Vedat Akdamar, Mehmet Ali Işık ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Serginin açılış konuşmasını yapan ve sergi hakkında bilgi veren Vedat Akdamar, Cemal Süreya'nın hayatı, şiirleri ve fotoğrafları üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Akdamar'dan sonra söz alan Mehmet Ali Işık da katılan herkese teşekkür ederek, bazı fotoğrafları ilk kez arşivden çıkarttığını söyledi ve “Güneşinde durdum, gölgesinde yürüyorum” dedi.

Şiirlerle anıldı

Serginin açılışından sonra, düzenlenen anma programına geçildi. “Uluslararası Şiir Buluşması” adı altında dördüncüsü düzenlenen Cemal Süreya anmasında, yazar Vedat Akdamar, yazar Mesut Şenol ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Koşar'ın moderatörlüğünde Nuray Gök Asmaz, Süreya'nın edebi yönü, etkilendiği isim ve akımlar ile şiirlerindeki kişilik ve otorite karşıtlığı, şiir estetiği ve nasıl bir şiir aradığı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Yer yer katkılarıyla Cemal Süreya'yı anlatan Akdamar da, çıkardığı Papirüs dergisi çevirileri, “99 Yüz” isimli çalışmasından bahsetti. Yapılan her konuşmanın yabancı konuklar için İngilizce de çevrildiği etkinlikte, Emel Koşar, şairin “Gül” şiirini okudu. Suna Han'ın “Üvercinka” şiirin seslendirdiği etkinlik, 25 yıllık öğretmen, şair ve araştırmacı Ali Ekber Ataş'ın Süreya'ya dair anıları ile devam etti. Ataş, Süreya için yazdığı şiiri de okudu. Süreya'yı yakından tanıyan yazarlardan Aba Müslim Çelik, Eray Canberk ve Hilal Karahan da etkinlikte bir dizi konuşma gerçekleştirdi.

7 ülkeden 8 şair geceye renk kattı

“Sanata Evet”, “Artshop” ve “Hatay Restaurant”ın işbirliğiyle gerçekleşen ve kendine özgü çalış üslubuyla adından söz ettiren sanatçı Muzaffer Özdemir'in türkülerle eşlik ettiği gecede, İran'dan Derya Haydari, Filistin ve Ürdün yöresinden Esma El Hac, Romanya'dan Hayat Memiş, KKTC'den Feyzan Korur, Rusya'dan Liliya Enikeeva, Yunanistan'dan Mata Papaioannou ve Cezayir'den Zeynep Laouedj de şiirleriyle geceye renk kattı.