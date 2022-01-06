Cemal Süreya'nın ismi Maltepe'de yaşayacak

Maltepe Belediyesi, usta şair Cemal Süreya'yı vefatının 32. yılında düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak. 2 bin 500 m2'lik Cemal Süreya Parkı'nı hizmete açacak olan belediye, ardından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenleyecek.

Altayçeşme Mahallesi'nde Kader Sokak'ta bulunan Cemal Süreya Parkı, 9 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve vatandaşların katılacağı törenle açılacak. Törende ünlü heykeltraş Güner Yener'in hazırladığı Cemal Süreya heykelinin açılışı yapılacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeniden düzenlediği parka, Maltepe Belediye Meclisi'nde Cemal Süreya'nın isminin verilmesi kabul edildi. Yapılan çalışmayla Maltepe'ye 2 bin 500 metrekarelik yeni park ve yeşil alan, fitness grupları, basket potası, masa tenisi, özel oyun ve spor alanları kazandırıldı. Aynı gün saat 15.00'te Cemal Süreya için Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleşecek. Programa Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır ve sanatçı İlkim Karaca katılacak.

İkinci Yeni'nin öncülerindendi

Cemalettin Seber veya tanınan adıyla Cemal Süreya, 1931 yılında Erzincan'da doğdu. Türk şiirinde modernist bir hareket olan İkinci Yeni şiirinin öncü şairlerinden biridir. İlk şiir denemelerini ortaokulda eskizlerle, lisede aruzla yapsa da asıl şiir çalışmaları üniversite yıllarında başladı. Üvercinka (1958), Göçebe (1965), Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973), Uçurumda Açan (1984), Sıcak Nal (1988), Güz Bitigi (1988) ve Sevda Sözleri (1990) adlarındaki şiir kitaplarının yanı sıra deneme, eleştiri, günlük ve antoloji türlerinde de yazdı.