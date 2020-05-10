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Cenazeye gitmek isterlerken kaza yaptılar

Bir yakınlarının cenazesine gitmek için yola çıkan aile Halıcıoğlu Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaparak bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarparak duran otomobildeki aileden bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza saat 00.00'da E-5 Karayolu Ankara istikameti Halıcıoğlu Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BUD 181 plakalı otomobil sürücüsünün bir direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.


Bariyerlere çarpmanın etkisiyle durabilen otomobil içindeki bir ailenin üyesi yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan aile üyesini ambulansa teslim etti. Diğer aile üyeleri de kazanın vermiş olduğu etkiden dolayı ağladı.


Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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