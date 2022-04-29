Cenazeyi bırakıp kavga ettiler

Küçükçekmece'de, cenaze yakınları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yakınları cenazeyi bırakıp kavgaya tutuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki akşam Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir caminin avlusunda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cenaze getirilmeden önce akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Cenaze camiye getirildiği sırada ise tartışma büyünce taraflar cenazeyi bırakıp kavgaya tutuştu.

İki taraf yumruk yumuğu birbirine girmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Polisin uğraşları sonucu taraflar ayrıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kavga sırasında sokakta bulunan Mücahit Kincüce isimli görgü tanığı, “Kavga saat 22.00-23.30 aralarında meydana geldi. Araçlardan iner inmez kargaşa çıktı. Tahmin ettiğim kadarıyla aile arasında bir kişi dört kişiye saldırdı. O şekilde gerçekleşti. Ondan sonrada pek bilgim yok zaten. Cenaze daha gelmemişti yoldaydı. Cenaze arabası gelince kavgaya devam ettiler. Burada çalışan olduğum için bir anda kapıya çıktım. Daha sonra polis geldi etraf dindi.” dedi.