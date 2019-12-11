Osman Çetin, çene eklemi rahatsızlıklarının çok basit şekilde tedavisi olduğunu belirterek, "Fakat ihmal edilirse ameliyat gerektirebiliyor." dedi.

Osman Çetin çene eklemi rahatsızlıklarıyla ilgili bilgi verdi. Çetin, çene eklemi rahatsızlıklarının tedavi edilmediği takdirde daha büyük sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

"İhmal edilirse ameliyat gerekiyor"

Yemek yerken çenede yorulma hissi ve kulak çınlama şikayetleri ile gelen hastaların çoğunda çene eklemi rahatsızlığı görüldüğünü vurgulayan Dr. Çetin, “Çene eklemi rahatsızlığının görülme oranının çok yüksek. Çok basit şekilde tedavi mümkünken sadece ihmalden dolayı ameliyat gerekebiliyor.” şeklinde konuştu.

“Yemek ızdıraba dönüşüyor”

Çene ekleminin alt çene ile üst çeneyi birbirinden ayıran bir yapı olduğunu ifade eden Dr. Çetin, bu yapı arasında jele benzeyen bir doku olduğunu belirtti.

Dr. Çetin, “Çene ekleminde enfeksiyon bulunduğunda ve hastalarımız gece dişini sıktığı taktirde oradaki jel iltihaplanıyor. İltihaplandıktan sonra ise bu jel yemek yerken her defasında hareket ettiği için ağrı hissi oluyor ve sonra bu kasları da etkiliyor. Çiğneme kaslarını etkilediği zaman da iltihapla birlikte yemek ızdıraba dönüşüyor, bu iltihapın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor.” dedi.

“Çene eklemi sorunları tedavi edilmezse daha büyük sorunlara yol açıyor”

Çene ekleminin tedavi edilmediği takdirde daha büyük sorunlara yol açacağını da dile getiren Dr. Osman Çetin, “Çene eklemindeki iltihap tedavi edilmezse ve gece diş sıkması kesilmezse hastamıza biz bunun için bir aparey yapıyoruz. Eğer onu kullanmazsa bu defa daha da ilerleyerek kemiklerde sürtünmelere neden oluyor. Sürtünmeler tedavi edilmezse bu kez kemiklerde çıtırtılar meydana geliyor. Eğer yine tedavi edilmezse kemiğin birbirine vurulması şeklinde sesler gelmeye başlıyor. Bu da daha ileri tedavileri gerektiriyor.” diye konuştu.

“Mutlaka bir uzmana başvurulmalı”

Çok basit şekilde tedavi mümkünken gece hastalara bir plaka takarak bunu çözebilecekken sadece ihmalden dolayı ameliyat gerektiğine dikkat çeken Dr. Çetin, “Oradaki sıvının çekilmesi ve yeniden jel yüklenmesi gerekiyor. Daha da ilerleyen vakalarda oradaki eklem yapısını ilgilendiren ciddi cerrahi ameliyatlar gerekiyor. O nedenle hastalarımız böyle sorunlar ortaya çıktığında çok basit çözümler varken ihmal etmemeleri gerekiyor ve mutlaka bir çene cerrahisi uzmanı ya da eklem uzmanına başvurmaları gerekiyor.” sözlerini ifade etti.