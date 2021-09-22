Cengiz Durmuş yeniden aday

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonu'nun önümüzdeki günlerde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, tenis sporuna hizmet etmek ve ülkemiz tenisini hep beraber daha ileri taşımak adına başkanlığa yeniden aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.