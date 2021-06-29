Cengiz Enerji Özbekistan'daki elektrik üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladığı bildirildi. Santralin Özbekistan'ın Sirdaryo kentinde 70 bin metrekarelik alana kurulacağı ve saatte 220 megavat enerji üreteceği belirtildi.

Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzalandığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, santralin elektrik üretim kapasitesinin 2022'de 460 megavata ulaşacağı belirtilerek, "Cengiz Holding'in iştiraki Cengiz Enerji, Özbekistan'da kuracağı ikinci doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santrali için anlaşma imzaladı' ifadesi kullanıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, "Taşkent'te devam eden 240 megavat kapasiteli doğal gaz yakıtlı kombine çevrim enerji santralinden sonra Sirdaryo'da 220 megavat üretim kapasiteli ikinci tesis için anlaşmaya vardık. Her iki santralde saatte toplam 460 megavat elektrik üreteceğiz. Bu da yaklaşık 230 bin hanenin tükettiği elektriğe denk geliyor. Özbekistan, enerji alanında yeni yatırımcılara büyük kolaylıklar sağlıyor ve Türkiye'yle karşılaştırıldığında henüz doygunluğa ulaşmış bir pazar değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde de bu ülkede olmak istiyoruz" dedi.

"Taşkent'te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022'de devreye girecek"

Santrallerin yap-işlet modeliyle çalışacaklarını aktaran Cengiz, "Özbekistan, geniş doğal gaz kaynaklarına sahip bir ülke. Buna karşın eskiden kalma ve ekonomik ömrünü tamamlamış olmasına karşın üretimi sürdüren elektrik santrallerinin verimleri çok düşük. Ülkede doğal gaz kaynaklarını daha verimli kullanmak, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek ve enerji teminini daha istikrarlı hale getirebilmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Biz de bunun bir parçası olarak önümüzdeki yıl içinde ilk santralimizde elektrik üretmeye başlayacağız. Taşkent'te 50 bin metrekare alana kurulu tesisimiz Mart 2022'de devreye girecek. Sirdaryo'daki 70 bin metrekarelik alanda yer alacak yeni tesisin kurulumunu da yine gelecek yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.