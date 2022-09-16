Cengiz Holding kobaltta üretimi iki katına çıkardı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından Cengiz Holding, İngiltere'deki tesisi ICoNiChem'de kobalt üretim kapasitesini yüzde 100 artırarak bin 800 tona çıkardı. Pil, batarya ve katalizörlerin yanı sıra 21'inci yüzyılın kilit sektörleri teknoloji, petrokimya, elektrikli otomobil ve uçak endüstrisinde yoğun olarak kullanılan kobalt, katma değerli sanayi ürünlerinin en önemli elementlerinden kabul ediliyor.

Dünya ekonomisindeki tüm belirsizliklere rağmen, yatırımlarına devam eden Cengiz Holding, İngiltere'nin Widnes kentinde bulunan tesisi ICoNiChem'in kobalt üretimini iki kat artırdı. ‘Yüzyılın elementi' kabul edilen kobaltı; nikel, sodyum ve magnezyumdan ayrıştırma kapasitesini 900 tondan 1.800 tona çıkaran ICoNiChem, Mardin Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi'nden gelen ürünleri de burada işlemeye başladı. Son yatırımlarla birlikte teknoloji yoğun sektörler için özel kobalt tuzları üretebilen dünyanın sayılı tesisleri arasına yer alan ICoNiChem, müşterilerin talebi doğrultusunda, çok yüksek saflıkta kobalt üretebiliyor. Buradan dünyanın farklı coğrafyalarına ihracat gerçekleştirilen tesiste, teknoloji, petrokimya, otomobil, uçak sanayi, seramik gibi alanlarda katma değerli ürünlerin üretimini yapıyor.

ICoNiChem Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, maden teknolojilerinde bugün dünyanın sayılı şirketleri arasında yer aldıklarını ifade ederek, “Kobalt, özellikle içinde bulunduğumuz teknoloji çağıyla birlikte dünyada büyük önem kazandı. Tarihsel olarak baktığımızda geçmiş dönemde daha çok boya endüstrisinde kullanılan kobalt, bugün batarya, pil, katalizör başta olmak üzere teknolojinin en yoğun olduğu sektörlerin vazgeçilmezi konumunda. Biz de dünya üretiminin yüzde 2'sini gerçekleştiren bir şirket olarak yeni yatırımlarla ve teknolojik altyapımızı sürekli geliştirerek, dünya ekonomisindeki öncü rolümüzü pekiştiriyoruz” dedi.

“Sadece bizim değil, Türk sanayisinin gururu”

ICoNiChem tesisindeki yatırım sayesinde eskiden sadece saf metalden üretilebilen özel malzemeleri artık ikincil ürünlerden de elde edebildiklerini anlatan Emre Kayışoğlu şöyle devam etti: “Tesiste, yaklaşık 30 yıldan bu yana kullanılan buhar kazanını değiştirerek, operasyonel ve güvenlik alanında da çok önemli bir iyileştirme hamlesinde bulunduk. Ayrıca, laboratuvarlarımızda kullanmaya başladığımız son teknolojiyle artık nihai ürünlerimizin metalik saflığını en iyi ve doğru şekilde ölçebiliyoruz; kobaltı yüzde 99,99 saflığa kadar getirebiliyoruz. Tüm bu teknolojik gelişmeler bize küresel rekabette çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki dönemde çok daha farklı pazarlara açılarak ihracat yaptığımız ülke sayısını ve pazar payımızı artıracağız. İngiltere'de farklı yerlerden aldığımız hammaddeyi işlerken Mardin'deki tesisimizden gelen kobaltı da katma değerli ürün haline getirip dünya pazarlarına sunuyoruz. Bu sadece bizim için değil Türk sanayisi için de büyük bir gurur kaynağı.”