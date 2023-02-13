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Cenk Ergün, oğluyla birlikte çalışmalara destek verdi

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, oğluyla birlikte Nef Stadyumu’na gelerek depremzedeler için yardım çalışmalarına destek verdiler.

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, oğluyla birlikte Nef Stadyumu'na gelerek depremzedeler için yardım çalışmalarına destek verdiler.


Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da da gerekli malzemelerin toplanması Nef Stadyumu'nda sürdürülüyor. Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün ve oğlu, stadyumdaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdiler.

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