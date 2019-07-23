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Cenk Koray kabri başında anıldı

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden merhum Cenk Koray, vefatının 19.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden merhum Cenk Koray, vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrinde anıldı.


Beşiktaş Kulübü'nün eski yönetim kurulu üyelerinden merhum Cenk Koray için anma töreni düzenlendi. Vefatının 19. yılında Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleşen anma törenine Başkan Fikret Orman çelenk gönderirken, törene Genel Koordinatör Levent Çifter, Beşiktaş Tarihi ve Müze Danışmanı Zulal Gök, Beşiktaş Divan Kurulu Üyeleri ile Cenk Koray'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

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