İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cenk Renda'nın test sonucu negatif

Koronavirüs testi negatif çıkan Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, Instagram hesabından bir mesaj yayımladı.


Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda, geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi sonrası bugün yapılan testlerin sonucunda koronavirüsü negatif çıkan Renda, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kontrol altında tutulduğu hastaneden yapılan yeni tetkiklerde bugün itibariyle koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyen Renda, ''Hastaneden taburcu edildim. 14 günlük karantina süremi tamamlamak için dinlenmeye çekiliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.