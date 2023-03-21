Cenk Tosun: “Beşiktaş'ta kalıyorum”

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Major Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire'dan gelen teklifi reddettiğini dile getirerek, “Beşiktaş'ta kalıyorum” dedi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde milli takım kampında bulunan Cenk Tosun, basın mensuplarıyla sohbet etti. Kariyerini Beşiktaş'ta sürdüreceğini dile getiren Cenk Tosun, "Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago Fire'ın teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş ile yeni bir sözleşme imzalayacağız”

Sözleşme konusunda Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüştüğünü belirten Cenk, “Bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki 1 yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat Asbaşkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız” ifadelerini kullandı.