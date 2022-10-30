Cenk Tosun maça damga vurdu

Ümraniyespor karşısında mücadeleye ilk 11'de çıkan Cenk Tosun, 5. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirirken, 33. dakikada da Weghorst'un golünü hazırladı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, maça da damga vurdu. Karşılaşmanın 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen ve fileleri havalandırarak takımını öne geçiren golcü futbolcu, 33. dakikada ise yaptığı asistle sahneye çıktı. Gedson Fernandes'in pasında bekletmeden savunmanın arkasına attığı pasla topu Weghorst'la buluşturan Cenk Tosun, Hollandalı futbolcunun golünün de asistini yaparak maçın 3'te 1'lik bölümünde 1 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. İkinci yarıda da etkili bir oyun ortaya koyan Cenk Tosun, dakikalar 62'yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıktı. Redmond'ın sağdan yaptığı ortada arka direkte iyi yükselen golcü oyuncu, yaptığı kafa vuruşuyla bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı. Geride kalan 11 maçta yalnızca Trabzonspor karşısında golle buluşan Cenk Tosun, Ümraniyespor önünde ise 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.