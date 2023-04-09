Cenk Tosun maça devam edemedi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, Giresunspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra oyuna devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk'e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor, maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.