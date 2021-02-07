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Cenk Tosun maçı tribünden takip etti

Beşiktaş’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun’un karantina süreci bitti.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un karantina süreci bitti. Yıldız golcü, Konyaspor ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.


Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği eski yıldızı Cenk Tosun, Konyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. 31 Ocak Pazar günü kendisini ve ailesini taşıyan özel jetle Türkiye'ye gelen yıldız golcü, İngiltere'den geldiği için karantinaya girmişti. Karantina süreci biten Cenk Tosun, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması için Vodafone Park'a geldi. Yıldız futbolcu bu hafta takımla birlikte çalışmalara da başlayacak.

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