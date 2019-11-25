Cenk Tosun'a yeni teknik direktör

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da Teknik Direktör Marco Silva'nın koltuğu sallantıda. Silva'nın yerine düşünülen ilk aday ise tecrübeli çalıştırıcı David Moyes.

Premier Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 14 puanla 15. sırada kendine yer bulan ve beklentilerin oldukça uzağında kalan Everton'da Teknik Direktör Marco Silva ile yolların ayrılması bekleniyor. Son olarak Goodison Park'ta Norwcih City'e karşı alınan 2-0'lık yenilgi hem taraftarın hem de kulübün İranlı sahibi Farhad Moshiri'nin sabrını taşırdı. İngiliz medyasına göre yönetim kuruluyla bir araya gelen Moshiri, düşme hattından bir an önce kurtulmak için radikal kararlar alınması gerektiğini belirtti.

İlk aday Moyes

Sırasıyla Leicester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Arsenal maçlarına çıkacak olan Everton'da takımın başına gelmesi konusunda düşünülen ilk aday ise David Moyes. 2002-2013 yılları arasında da İngiliz ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, son olarak West Ham United'ta görev almıştı.

Kulübün iç yapısını iyi bilmesi ve taraftarın isteklerini anlaması sebebiyle favori isim olarak ön plana çıkan Moyes ile başlangıçta kısa vadeli bir sözleşme düşünülüyor. Ayrıca 56 yaşındaki teknik direktörün eski yuvasına geri dönmeye sıcak baktığı da konuşulanlar arasında.