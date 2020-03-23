Cenk Tosun'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in korona virüs testi pozitif çıktı. Bu olayın ardından İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun, deneyimli çalıştırıcı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Tosun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun hocam. Eminim en kısa zamanda daha güçlü döneceksiniz" cümlelerini kurdu.