Cenk Tosun'dan Kagawa'ya mesaj

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.
Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'ın yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yeni transferi Shinji Kagawa için bir mesaj yayınladı. Cenk Tosun mesajında şu ifadeleri kullandı:
“23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum çok uğurludur; sana da bol şans getirsin.”