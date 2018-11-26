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Cenk Tosun'dan minik taraftara jest

Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Everton’lı minik bir taraftarın doğum gününü kutlayarak onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Everton'lı minik bir taraftarın doğum gününü kutlayarak onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, saha içinde gösterdiği başarılı performansı saha dışında yaptığı örnek davranışlarla da destekliyor. Kendisine gösterilen ilgiye her zaman teşekkür eden Tosun, bu sefer de Everton'lı minik bir taraftarı kırmadı. Ethan adında Everton taraftarına imzalı fotoğraf ve forma hediye eden Cenk Tosun, ayrıca Ethan ile fotoğraf da çektirdi.


Ethan'ın ise bu anlardaki mutluluğu gözlerine yansıdı.

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