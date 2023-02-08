İhlas Haber Ajansı

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Cenk Tosun'dan yardım çalışmalarına destek

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Vodafone Park’taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Vodafone Park'taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.


Beşiktaş, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Cenk Tosun da katıldı. Tosun, Vodafone Park'taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

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