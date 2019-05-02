Centric Software, Centric 8 PLM v6.6 piyasaya sürdü

6'nın artık kullanılabilir olduğunu duyurdu.

6'nın artık kullanılabilir olduğunu duyurdu. Firmanın yeni ürünün moda, perakende, ayakkabı ürünleri, lüks giyim, doğa sporları ve tüketim ürünleri üzerine faaliyet gösteren şirketlere, stratejik ve operasyonel dijital dönüşüm hedeflerine ulaşmaları için en yenilikçi işletme çözümlerini sağladığı bildirildi.

Centric Software Ürün Başkan Yardımcısı Ron Watson şöyle konuştu: "Otomatik olarak oluşturulan Stok Bulundurma Birimleri (SKU) kullanıcıların zaman kazanmasını sağlıyor ve yüzlerce tıklamadan kurtarırken aynı zamanda bilgi doğruluğunu arttırıyor. Centric v6.6 POM kodlarının ve beden tablolarının oluşturulmasını da değiştirerek zaman kazandırıyor ve farklı pazarlar için oluşturulan ürün tekrarlarını da hızlandırıyor. Versiyon 6.6'daki 3D Görüntüleyici'nin; 3D ürün numune iş akışında, ayrıca verimliliği arttırmada ve piyasaya sürüm süresini hızlandırmada kullanıcılara daha çok kontrol imkanı veren heyecan verici yeni özellikleri var. Müşterilerimiz koleksiyon geliştirme sürecimizi düzenlemede yardımcı olması için bizimle ortaklık etti ve yeni Centric 3D inovasyonları, numuneleri belirlerken onlara daha fazla kesinlik kazandırdı, ayrıca tasarım ve gelişim sürecimizi hızlandırdı".

Centric Software Başkanı ve CEO'su Chris Groves şu bilgileri verdi: "Moda, doğa sporları, ayakkabı ürünleri, lüks giyim ve tüketici ürünleri markalarının, perakendecilerinin ve imalatçılarının günlük çalışmalarını kendi inovasyonlarını yönlendirmeleri, piyasaya sürüm süresini hızlandırmaları ve iş büyümesi elde etmeleri için güçlendiriyoruz".