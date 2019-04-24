CEO'lar şirket yönetimini daha verimli kılmak için koçlardan destek alıyor

Anket sonuçlarını değerlendiren Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) üyesi Fatih Elibol, "Şirket yönetimlerinin profesyonel koçlardan destek alması yalnızca yöneticileri değil çalışanları da doğrudan etkiliyor" dedi.

ABD'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Her 3 yöneticiden birinin koçluk desteği aldığını ortaya koyan ankete göre, yöneticilerin yüzde 53'ü bu desteğin üretkenliğe doğrudan etkisi olduğunu aktardı. Yöneticilerin yüzde 61'i ise koçluk desteğinin iş tatmini konusunda fayda sağladığını belirtirken, yüzde 63'ü çalışma hayatındaki ikili ilişkilerdeki çatışmaların koçluk sayesinde engellendiğini dile getirdi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Uluslararası Koçlar Federasyonu (ICF) üyesi ve PCC (Akredite Profesyonel Koç) Fatih Elibol, "Şirket yönetimlerinin profesyonel koçlardan destek alması yalnızca yöneticileri değil çalışanları da doğrudan etkiliyor. Yöneticilerin yüzde 67'si takım koçluğu sayesinde ekip çalışmalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtiyor. Bu sayede birçok süreçte iş yapış şekli ve metodu kolaylaşırken, yönetim verimliliği artıyor" dedi.

Yöneticiler en çok liderlik yeteneklerini geliştirmek için koçlardan destek alıyor

Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 37'si liderlik yeteneklerini geliştirmek, yüzde 27'si çatışma yönetimini sağlamak ve yüzde 23'ü de ekip çalışmalarını daha verimli hale getirmek için koçlardan destek aldığını belirtiyor. Yöneticiler ayrıca, en çok gelişmeye müsait olan yetilerinin çatışma yönetimi ve liderlik olduğunu dile getiriyor. Profesyonel koçlardan destek alan yöneticilerin yüzde 48'i iş kalitesini, yüzde 44'ü ise kurum bağlılığını artırdığını belirtiyor.

Lider koçluğunun, şirket yönetiminde yaşanan değişim ve gelişime büyük katkı sağladığına değinen Elibol, "Şirketlerin mali, idari ya da sosyal alanlardaki olumsuzlarının faturası yöneticilere kesiliyor. Bu sorumluluk altındaki kişilerin yönetim yeteneklerinin lider koçları sayesinde geliştiğini ve baskı altından başarıyla çıktıklarını görüyoruz" dedi.

"1 dolarlık koçluk yatırımı 8 dolarlık getiri sağlıyor"

Avrupa Birliği Parlamentosu temsilcilerinin yanı sıra İngiltere'de siyasilere yönetim kabiliyetleri ve liderlik konularında destek olan Fatih Elibol, özellikle gelişmiş ülkelerde şirket yöneticilerinin koçlara büyük ilgi gösterdiğini belirtti. Türkiye'de koçluğun etki ve faydalarının zamanla anlaşıldığını dile getiren Elibol, "Her sporcunun bir antrenörü vardır. Sporculara kıyasla stres ve performans açısından hiç de aşağı kalır yanı olmayan yöneticilerin koçlara karşı güvensiz olmamaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Elibol ayrıca, "Tüm dünyada büyük şirket yöneticileri profesyonel koçlardan destek alıyor. Türkiye'de de iş gereksinimleri ve yeni eğilimler nedeniyle iş dünyasında koçluk, zaruri ihtiyaçlar arasına girdi. Maliyetli bir hizmetmiş gibi görünen koçluk, aslında hem yönetici hem de çalışanlar üzerinde oluşturduğu etkiyle artı değer oluşturuyor. Koçluk için yapılan 1 dolarlık yatırım 8 dolar olarak, yani 8 katıyla geri dönüyor" dedi.