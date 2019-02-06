CEO'lar, Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sektörünün geleceğini masaya yatırdı

Türk iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluşma noktası olan CEO Club çatısı altında düzenlenen Otomotivin Geleceği Buluşması, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda ve Ford Otosan, Koç Sistem, Mars Logistics co-sponsorluğunda, Sarkuysan desteğiyle ve Groupe Renault katkılarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ihracat şampiyonu sektörü olan otomotivin özelinde yeni trendlerin, iş modellerinin, üretim metotlarının ve dijitalleşmenin masaya yatırıldığı zirve, Türk iş dünyasından üst düzey yöneticileri bir araya getirdi.

Türk özel sektörünün öncü isimlerini bir arayan getiren en önemli etkinlikler arasında yer alan CEO Club kapsamında Otomotivin Geleceği Buluşması, Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda ve Ford Otosan, Koç Sistem, Mars Logistics, co-sponsorluğunda, Sarkuysan desteğiyle ve Groupe Renault katkılarıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ihracat şampiyonu otomotiv sanayinin geleceği kapsamında CEO'ların yeni iş modelleri, üretim metotları ile sektördeki küresel trendler ve uygulamalarını masaya yatırdığı zirve, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirvede Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca'nın Otomotivde Dönüşüm başlığıyla yaptığı sunumun ardından, Otomotivin 2019 Vizyonu başlığıyla düzenlenen CEO Oturumuna Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, Mercedes Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, MAN Türkiye Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz, Autoliv Cankor Otomotiv Genel Müdürü Özgür Özdoğru ve Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Başkanlar Oturumu'nda ise, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bora Koçak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün sektörün yurt içi ve yurt dışı performansını ele aldı.

Zirve kapsamında, sektörde geçen yılki performanslarıyla öne çıkan şirketler de ödüllendirildi.

Meltem Bakiler Şahin: "Amacımız ihracat lideri otomotivde dijital sıçramayı güç birliğiyle birlikte gerçekleştirebilmek"

Otomotivde yaşanacak dijital bir sıçramanın, işletmelerin yanı sıra Türkiye ekonomisini de büyüteceğini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: "Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler, her sektörde, alışageldiğimiz geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. Otomotiv endüstrisi de dönüşen, gelişen ve en önemlisi de öncü olan yapısıyla, bu iş kollarının başında geliyor. Süper bilgisayarlar, akıllı nesneler ve birbirleriyle iletişim halinde çalışan robotlarla sektör, bugün artık yıkıcı inovasyonun lideri konumunda. Araçlar, hem otomotiv hem de teknoloji şirketleri için neredeyse sınırları olmayan bir oyun alanına dönüşmüş durumda. IoT teknolojisi, bu endüstrinin gelecek için yol haritasını çizerken, biz de 50'yi aşkın ülkede 77 milyondan fazla nesneye hayat veren ve dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Grubumuzdan aldığımız güçle, başta otomotiv olmak üzere Türkiye'deki tüm sektörlerin dijitalleşmesine ortak olmayı hedefliyoruz. Dijital iş ortakları olarak otomotiv sektöründe işletmelerin A'dan Z'ye tüm dijitalleşme ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarında oluyoruz. Türkiye'nin ihracat şampiyonluğunu üstlenen otomotivin, dijitalleşme ile kazanacağı ivmeyle, elde ettiği ihracat rakamlarını gelecekte çok daha fazla artacağına inanıyorum. Vodafone olarak hedefimiz, sektörde bu dijital sıçramayı, güç birliği ile birlikte gerçekleştirebilmek. Türkiye'nin fırsatlarla dolu dijital geleceği adına iş ortaklarımız için tek çatı altında çözümler geliştirmeye ve ekonomiye katkı sunmaya devam edeceğiz".