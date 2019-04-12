Çerkezköy-Silivri arasında seyreden yük treninin dingili kırıldı.

Dingilin kırıldığını fark eden makinist treni güçlükle durdururken kum yüklü vagonlardan bir tanesi devrildi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Çerkezköy-Silivri arasında seyreden yük trenin dingili kırıldı. Dingilin kırıldığını ilk önce fark edemeyen makinist yaklaşık 3 buçuk kilometre boyunca kırık dingille yoluna devam etti. Daha sonra sorunun farkına varan makinist treni güçlükle durdurabildi. Olayda kum yüklü vagonlardan bir tanesi devrildi. Raylarda ve trende hasar meydana gelirken Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.