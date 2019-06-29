CERN Araştırmacısı Prof. Dr. Mossadek Talby, çocuklara atom altı parçacıkların gizemli dünyasını anlattı

Dünyaca ünlü ve en büyük atom araştırmaları merkezi CERN'de araştırmalar yürüten ve Fransa Aix-Marseille Üniversitesi'nde Fizik Profesörü olan Prof. Dr. Mossadek Talby, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nde öğrencilere “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferans verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi, Salon 4'de gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Mossadek Talby görsel örneklerle atom altı parçacıkların gizemli dünyası, karanlık madde ve CERN çalışmaları konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Konferans kapsamında Higgs bozonu ile ilgili video gösterimi de yapıldı.

Atom ve atom altı hakkında ilginç bilgiler paylaşıldı

Prof. Dr. Talby, öğrencilere atom ve atom altı parçacıkların sır dolu dünyasına dair ilginç bilgiler aktardı. Prof. Dr. Talby sunumunda; ‘Evrenin tarihi, her şey neyden yapılmıştır?', ‘Her şeyi bir arada tutan nedir?', ‘Parçacıkları atomların içinde tutan nedir?', elektronlar ve kuarklar dışında doğada var olan başka temel parçacıklar, temel parçacıklar ve etkileşimleri, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, LHC Tüneli ve proton-proton etkileşimi, ATLAS Dedektörü, CMS Dedektörü, ALICE Dedektörü, LHCB Dedektörü, dünya çapında bilgi işlem ızgarası www'dan sonra yeni bir CERN Yeniliği ve LHC'de Higgs Boson'un keşfi gibi konularında merak uyandıran bilgiler anlattı.

Öğrenciler sorularıyla Prof. Dr. Talby şaşırttı

Konferans, özellikle 06-12 yaş grubu çocukların değişik soruları ile çok renkli ve neşeli hale geldi. Atom altı parçacıklar konusunda bilimsel çalışmalar yapan ve pek çok makalesi bulunan Prof. Prof. Dr. Mossadek Talby, konferans sırasında öğrencilerin atom, molekül ve elektronlar ile ilgili çok ilginç sorularını yanıtladı. Konferansı ilgi ve merakla dinleyen öğrenciler, evreni meydana getiren maddeler, evrende görülen cisimler ve cisimler arası etkileşimi sağlayan parçacıklar, insan vücudundaki atomların öldükten sonra ne olduğu gibi merak ettikleri konularda sordukları soruları ile Prof. Prof. Dr. Mossadek Talby'i şaşırttılar. Öğrencilerin kalan diğer sorularını mektup olarak yazıp göndermeleri halinde mektupla cevaplamaya söz veren Prof. Dr. Talby, çocukların ilgi ve sorularından çok etkilendiğini, ileride tekrar benzeri etkinlikleri yapmak üzere keyifle gelebileceğini ifade etti.

Konferansın sonunda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel tarafından Prof. Dr. Mossadek Talby'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Üniversite yöneticileri de izledi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Koordinatörü Uzman Psikolog Çağla Akarsel'in sunuculuğunu üstlendiği Prof. Dr. Mossadek Talby'nin “Atom Parçacıklarının Eğlenceli Dünyası” konulu konferansı; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu ile akademisyenler ve araştırmacılar da izledi.