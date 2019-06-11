Cesar Hernandez Gonzalez VakıfBank'ta

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak çalışan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olarak görev alacak.

2018-2019 sezonunu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu, Sultanlar Ligi Şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğüyle noktalayan VakıfBank Spor Kulübü, Başantrenör Giovanni Guidetti'nin teknik ekibine yeni bir ismi dahil etti. Sarı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaştı.

VakıfBank'ın resmi internet sitesinden, "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Savino Del Bene Scandicci'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Cesar Hernandez Gonzalez'le anlaşmaya vardı. 42 yaşındaki İspanyol antrenör, gelecek sezon Başantrenör Giovanni Guidetti'nin yardımcısı olarak görev yapacak. Gonzalez'e VakıfBank'a hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, yeni sezonda beraber çalışacağı yardımcısı Cesar Hernandez Gonzalez için, "Cesar pek çok ülkede görev yapmış alanında çok tecrübeli ve yüksek bilgi birikiminin yanı sıra işini tutkuyla yapan bir isim. Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil eden ve üst üste uluslararası başarılar kazanan VakıfBank'ın kültürüne uygun olarak biz tüm tecrübelerden faydalanmak ve her zaman bilgimizin üzerine koymak için çalışıyoruz. Bu ailede tüm antrenörlerin önemli rolleri bulunuyor. A Takım'dan altyapıya, alanında dünyanın en iyileri olan çok önemli Türk ve yabancı antrenörlerle çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Cesar'ın da takıma, farklı ülkelerden edindiği önemli tecrübeleri aktaracağına inanıyorum" dedi.