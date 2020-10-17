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Cesedi izleyerek piknik yaptılar

İstanbul Karaköy’de, denizden çıkartılan erkek cesedi üzerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada vatandaşlar sahildeki çimlerde piknik yaptı.

İstanbul Karaköy'de, denizden çıkartılan erkek cesedi üzerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada vatandaşlar sahildeki çimlerde piknik yaptı. Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşlar polis ekiplerince uzaklaştırıldı.


Eminönü'nde denizden çıkartılan erkek cesedi Karaköy'deki sahil parkına götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde çalışma yaptığı sırada vatandaşlar çimlerde piknik yaptı. Cesedi izleyerek piknik yapan vatandaşları polis ekipleri olay yerinden uzaklaştırdı. Yapılan anonsların ardından piknikçilerin olay yerini terk etmesiyle polis ekipleri çalışmalarını tamamladı.

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