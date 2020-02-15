Ceset üzerindeki “sim kart”la cinayet aydınlatıldı

Büyükçekmece'de TEM otoyolu viyadüğünün altında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, polisin cinayeti ceset üzerinde bulunan bir “sim kart”tan yola çıkarak aydınlattığı öğrenildi.

10 Şubat günü Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde TEM otoyolu Beylikçayır Viyadüğü altında çıplak halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi, cesede yakın bir yerde ise ölen kişiye ait kıyafetler bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan kıyafetleri inceledi. Ekipler, bir GSM operatörüne ait üzerinde PIN, PUK numaraları ve hatta diğer kişisel bilgiler yazılı olan sim kartı çıkartılmış haldeki karta ulaştı. “Sim kart” üzerinde bulunan bilgilerden yola çıkan ekipler, çıplak halde bulunan cesedin kimliğini tespit etti. Ölü bulunan kişinin İran uyruklu İsviçre vatandaşı Taher Banai Shahwerdi (44) olduğu belirlendi.

İranlının eşyaları şüphelilerin evinde bulundu

Cesedin kimliğinin belirlenmesinin ardından ekiplerin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu cinayet ihtimalini yükselten bilgilere ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu 1'i kadın toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda öldürülen Taher Banai Shahwerdi'ye ait cep telefonu, kol saati ve Shahwerdi'ye imzalatılmış 200 bin TL'lik senet ile 10 bin TL nakit para bulundu.

“Eşime rahatsız edici mesajlar atıyordu”

Şüpheliler Mahtı N., Ali Ashkar R., Aytuğ D., Akile A., Saeit G. ve Ahmet S., sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerden Ali Ashkar R., “Taher Banai Shahwerdi, eşim Akile A.'ya sürekli mesaj atıyordu. Kendisine 'Gel seninle Makedonya'ya kaçalım' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben de kendisini uyarmak için onunla buluştum” dedi.

Ali Ashkar R., Taher Banai Shahwerdi'yi darp ettiklerini ve bıçakla yaraladıklarını, daha sonra Büyükçekmece'deki Beylikçayır Viyadüğü'ne götürüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak orada bıraktıklarını itiraf etti. Ali Ashkar R.'nin eşi olduğunu söylediği Akile K. de, Taher Banai Shahwerdi'nin kendisine mesaj attığını ve Makedonya'ya kaçmak istediğini söylediğini doğruladı.

Ekiplerin çalışmalarıyla şüphelilerin olay günü Taher Banai Shahwerdi ile Sarıyer Maslak'ta buluştuğu, daha sonra iki araçla olay yerine gelen şahısların Taher Banai Shahwerdi'yi araçlardan birine zorla bindirdiği belirlendi. Şüphelilerin Shahwerdi'yi araç içerisinde darp edip, bıçakla yaraladığı, daha sonra Avcılar'da bir binaya sokmak istedikleri ancak Shahwerdi'nin burada bağırmaya başlamasıyla içeri girmekten vazgeçtikleri öğrenildi. Taher Banai Shahwerdi'nin daha sonra otomobillerden birine tekrar bindirilerek cesedinin bulunduğu Beylikçayır Viyadüğü altına götürüldüğü, şüphelilerin burada Shahwerdi'ye zorla 200 bin TL'lik bir senet imzalattıktan sonra üzerindeki kıyafetleri çıkartarak onu orada bırakıp ayrıldıkları belirlendi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.