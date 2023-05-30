Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran'da koşulacak

Uluslararası yol koşusu Çeşme Yarı Maratonu, 3 Haziran Cumartesi günü Çeşme'de düzenlenecek. 21K ve 10K parkurlarından oluşan yarı maratonda katılımcılar, Çeşme'nin tarihi ve eşsiz doğasıyla keyifli bir gün geçirecek.

Çeşme, 3 Haziran'da uluslararası yol koşusu Salomon Çeşme Yarı Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Argeus Travel & Events'in imzası ile Çeşme'de ilk kez düzenlenecek yarı maraton, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin destekleriyle gerçekleştirilecek.

Çeşme Yarı Maratonu, 21K ve 10K olmak üzere iki parkurda koşulacak. Yarı Maraton'a özgü 21 bin 975 metre uzunluğunda ve toplamda 188 metrenin üzerinde tırmanışa sahip 21K parkuru; Çeşme şehir merkezinden başlayarak aynı noktada son bulacak. 91 metrenin üzerinde tırmanışa sahip 10K parkuru ise Alaçatı'dan başlayacak ve yine Çeşme şehir merkezinde tamamlanacak.

Atilla Kuduoğlu: “Yol koşularında uluslararası sporcular yetiştirmek istiyoruz”

Çeşme'de ilk kez bir yol koşusu düzenleneceğini belirten Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, “Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme'de ilk kez bu yıl düzenlenecek. Türkiye'de yarı maratonla başlayıp bunu ilerleyen dönemlerde normal maratona çevirebileceğimiz, coğrafyası son derece uygun, insanların katılımının gayet iyi olacağı bir noktada Çeşme'de bir yol koşusu yapmayı planladık. İnşallah güzel bir yarış olmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıl ve yıllarda da herkesin keyifle katılacağı, geleneksel bir yarış olmasını ümit ediyoruz. Bizim yarışlarımız festival havasında oluyor. Sosyal olarak da insanları spora yönlendirmek büyük bir keyif. Yol koşularında uluslararası sporcular yetiştirip, milli atlet yapıp, onları da Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Bu manevi anlamda bizim en büyük kazanımımız olacak” ifadelerini kullandı.

Koray Bozunoğulları: “Etkinlikleri düzenlediğimiz yerlerde esas hedefimiz oraya bir turizm değeri katmak”

Çeşme Yarı Maratonu'na şu ana kadar 11 ülkeden bin 300 katılımcının kayıt yaptırdığını belirten Argeus Travel & Events Organizasyon Direktörü Koray Bozunoğulları ise, “2 farklı parkurumuz var. Biri 21K, diğeri de 10K. 21K parkuru, Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından sertifikalandırılmış bir parkur. 21K parkuru Cumartesi günü saat 08.00'da Çeşme şehir merkezinden, 10K parkuru da saat 09.00'da Alaçatı'dan başlayacak. Maraton boyunca çeşitli etkinlikler de düzenleyeceğiz. Etkinlik alanımız da Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Cumartesi günü saat 12.00'de de ödül törenimiz yapılacak. Bizim etkinlikleri yaptığımız yerlerde esas hedefimiz oraya bir turizm değeri katmak. Bu turizm değerini katarken de Çeşme'nin sezon başlangıcı öncesinde bir etkinlik yapmaktı. Hazırlıklarımız devam ediyor. İyi bir organizasyon olacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yarışın kayıtları, 1 Haziran 2023 Perşembe günü son bulacak. Katılımcılar, https://www.cesmeyarimaratonu.com/tr/home internet sitesinden kayıt yaptırabilecek.