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CEV Avrupa Altın Ligi: Danimarka: 0 - Türkiye: 3

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Danimarka'yı 3-0 mağlup etti.



Salon: Lillebeltshallen


Hakemler: Helena Geldof, Morten Engborg Klein


Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hoff, Hjorth (L) (Rygaard-Rasmussen, Nielsen, K.Madsen)


Türkiye: Mert Matic, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Yiğit, Volkan (L) (Berkay (L), Arda, Mirza, Faik Samet, Kaan)


Setler: 18-25, 22-25, 15-25


Süre: 75 dakika (24, 28, 23)

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