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CEV Avrupa Altın Ligi: Türkiye: 3 - Danimarka: 1

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu 6.

maçında sahasında Danimarka'yı 3-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.



Salon: TVF Başkent


Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Meryem Tekol Pelenk (Türkiye)


Türkiye: Burutay, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Ahmet, Arda, Volkan (L), Berkay (L) (Yiğit, Bedirhan, Arslan)


Danimarka: Hoff, Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Hjorth (L) (Nielsen, Rygaard-Rasmussen)


Setler: 21-25, 25-21, 26-24, 25-19


Süre: 110 dakika (26,30,30,24)

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