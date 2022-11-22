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CEV Challenge Kupası: PTT: 3 - Tchalou: 0

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası’nın eleme turu ilk maçında PTT, Belçika temsilcisi Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont’u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın eleme turu ilk maçında PTT, Belçika temsilcisi Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont'u 3-0 mağlup etti.



Salon: Başkent


Hakemler: Istref Elezaj (Kosova) Eirini Moula (Yunanistan


PTT: Büşra Güneş, Yağmur Mislina Kılıç, Bianka Busa, Derin Ezgi Taşdemir, Eva Mori Pavlovic, Janset Cemre Erkul, Melisa Memiş (L), Sema Nur Doluca (L), (Gizem Mısra Aşçı, Merve Tanyel, Elif Boran, Sude Naz Uzun, Elif Su Yavuz)


Antrenör: Mehmet Nur Bedestenlioğlu


Tchalou Chapelle-Lez-Herlaimont: Juliette Thevenin, Amalie Jorgensen, Stien Goris, Lien van Geertruyden, Charline Humblet, Sana Zdovc Sporer, Lea Delhelle (L), Oceane Reul (L), (Corinne Leonard, Clara Naticchi, Marta Metejko, Romane Moulin, Agata Blairon, Katarina Glavinic)


Antrenör: Ugo Blairon


Setler: 25-15, 25-17, 25-20


Süre: 65 dakika (17, 23, 25)

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