CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 1 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bu sezon CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesindeki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25 setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında 19 Aralık Çarşamba günü Chemik Police'i ağırlayacak.