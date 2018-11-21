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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 1 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde Dinamo Moskova’yı 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, bu sezon CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu mücadelesindeki ilk maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 17-25, 25-17, 18-25 ve 11-25 setlerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.


Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında 19 Aralık Çarşamba günü Chemik Police'i ağırlayacak.

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