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CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Dinamo Moskova: 3 - VakıfBank: 2

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova’ya 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13‘lük setlerle 3-2 mağlup oldu.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında VakıfBank, Rusya deplasmanında Dinamo Moskova'ya 20-25, 25-23, 25-23, 21-25 ve 15-13‘lük setlerle 3-2 mağlup oldu.


İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 20 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak.



Salon: Sports Palace


Hakemler: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Simone Santi (İtalya)


Dinamo Moskova: Ognjenovic, Havelkova, Fetisova, Goncharova, Shcherban, Lyubushkina, Talysheva (L), Raevskaia (L) (Lazareva, Stolyarova, Babeshina)


VakıfBank: Robinson, Zehra, Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Gizem (L) (Kübra, Buket, Ebrar, Di Iulio)


Setler: 20-25, 25-23, 25-23, 21-25, 15-13


Süre: 121 dakika (25, 26,26,26,18)

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