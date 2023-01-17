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CEV Kupası: THY: 3 - Terville Florange: 0

Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Fransa’nın Terville Florange takımını 25-14, 25-20, 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.

Türk Hava Yolları, CEV Kupası son 16 turu ikinci maçında sahasında Fransa'nın Terville Florange takımını 25-14, 25-20, 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi.


CEV Kupası Son 16 Turu'nda Terville Florange takımıyla karşılaşan THY, rakibini set vermeden mağlup etti. THY, CEV Kupası play-off turunda Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) - e-work Busto Arsizio (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Marcin Herbik, Geir Vestbo


THY: Melis Yılmaz (L), Madison Kingdon, Bahar Toksoy Guidetti, Kiera Van Ryk, Hanna Orthmann, Isobel Maglio, Naz Aydemir Akyol (Polen Ünver, Şeyma Ercan, Çağla Akın


Antrenör: Marcello Abbondanza


Terville Florange: Shannon Scully, Alicia Ogoms, Taylor Fricano, Greta Kiss, Mariam Sidibe, Barbora Kosekova, Kendall White (L), (Alohi Robins-Hardy, Gloria Taofifenua)


Antrenör: Romain Pitou


Setler: 25-14, 25-20, 25-22


Süre: 70 dakika (20, 25, 25)

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