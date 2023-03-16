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CEV Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe Opet: 3 - Carraro Imoco Conegliano: 0

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano’yu, 25-19, 25-17 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano'yu, 25-19, 25-17 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti.



Salon: Burhan Felek


Hakemler: Benedikt Geukes, Jan Krticka


Fenerbahçe Opet: Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Vuchkova, Gizem (L), (Lazareva)


Carraro Imoco: Wolosz, Plummer, de Kruijf, Haak, Robinson Cook, Squarcini, de Gennaro (L), (Fahr, Carraro, Gennari, Samedy, Lubian)


Setler: 25-19, 25-17, 25-19


Süre: 75 dakika (25, 23, 27)

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