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CEV Şampiyonlar Ligi: Grupa Azoty Chemik Police: 2 - Fenerbahçe Opet: 3

CEV Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, mücadeleyi 3-2 kazandı.



Salon: Netto Arena


Hakemler: Sonja Simonovka, Paul Catalin Szabo-Alexi


Grupa Azoty Chemik Police: Marlena Kowalewska, Martna Lukasik, Agnizeszka Korneluk, Jovana Brakocevic Canzian, Martyna Czyrniaska, Iga Wasilewska, Maria Stenzel (L), (Maria Cipriano Claro, Almeida De Souza)


Antrenör: Radoslaw Wodzinski


Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Fernanda Silva Carneiro, Arina Fedorovtseva, Hristina Vuchkova, Melissa Teresa Vargas, Ana Cristina De Souza, Gizem Örge (L), (Anna Lazareva, Meliha Diken)


Antrenör: Zoran Terzic


Setler: 14-25, 29-27, 23-25, 25-22


Süre: 114 dakika (20, 28, 25, 26, 15)

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