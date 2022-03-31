İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CEV Şampiyonlar Ligi: VakıfBank: 3 - Fenerbahçe Opet: 1

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i 3-1 yenerek final için avantaj elde etti.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-1 yenerek final için avantaj elde etti. Sarı-siyahlılarda Gabi 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken; karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi.


İka takım arasındaki rövanş mücadelesi 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Salonu'nda oynanacak.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı


Hakemler: Igor Porvaznik, Ozan Çağı Sarıkaya


VakıfBank: Cansu Özbay, Gabix, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Buket Gülübay


Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Arina Fodorovtseva, Mina Popovic, Melissa Vargas, Gizem Örge (L), Ana Cristina De Souza, Cansu Çetin


Setler: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18


Süre: 108 dakika (26', 26', 29', 27')

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.