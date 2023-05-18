CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali Tivibu'da

Bank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da Tivibu Spor'dan yayınlanacak.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin rüya sezonunun final mücadelesini seyircisiyle buluşturuyor. Üç Türk takımının yer aldığı yarı final mücadelelerinin ardından, İtalya'nın Torino kentinde karşı karşıya gelecek olan V.Bank ve Eczacıbaşı Dynavit arasındaki final maçı 20 Mayıs Cumartesi günü TSİ 18.30'da başlayacak.

Türklerin sezonunda final mücadelesi

Rüya gibi bir sezon geçiren CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımları V.Bank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe, yarı finalde kıran kırana mücadeleler sergiledi. Fenerbahçe ile eşleşen V.Bank, evinde oynanan ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı 3-0 kaybetmesine rağmen rövanş maçında aynı skorla kazanmayı bildi. Altın sete giden eşleşmeyi 15-12 kazanan V.Bank, finale ismini yazdırdı.

Turnuva ağacının öbür tarafında milli oyuncu Ebrar Karakurt'un oynadığı İtalyan ekip Igor Gorgonzola ile eşleşen Eczacıbaşı Dynavit, Novara'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmesine rağmen deplasmanda aldığı iki set ile avantajı yakaladı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ikinci maçta 3-0'lık net bir galibiyetle seriyi bitiren Eczacıbaşı Dynavit, finale çıkan diğer Türk takımı oldu.