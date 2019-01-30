Cevat Erol'un " El sanatları sergisi" Kartal'da açıldı

Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin misafiri, ahşap ustası Cevat Erol tarafından hazırlanan el sanatları sergisi, Kartal'da görücüye çıktı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide ahşaptan imal edilmiş el emeği göz nuru ürünler bulunuyor. Sergide yer alan ürünlerin bir kısmı dekoratif amaçlı olarak kullanılabiliyorken, bir kısmı da günlük hayatın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmış. Sergide oyma ahşap tablolardan tutun da, ahşap masa ve dolaplara kadar çok sayıda ve geniş yelpazede ürünler yer alıyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir ve Sağlık İşleri Müdürü Arda Savaş da sergiyi gezerek, Cevat Usta'dan eserlerini ve onları oluşturma sürecini dinledi.

14 yaşında Kastamonu'dan İstanbul'a geldiğini ve 60 yıldır İstanbul'da çalıştığını belirten Erol kendisini, “Anasının babasının tek oğlu, Allah'ın garip kulu Cevat Usta” şeklinde tanıtıyor. Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nde bulunan atölyesinde çalışmalarını sürdüren 74 yaşındaki Cevat Erol, “Yıllarca inşaatlarda ustalık yaparak geçimimi sağladım. Emekli olduktan sonra da 4-5 senedir hat ve yazı işleri ile yoğun olarak uğraşıyorum. Hazırladığım işleri üniversitelerde ve fuarlarda sergiliyorum. Atölyeme bazen üniversite öğrencileri ziyarete geliyor; ben de onlara diyorum ki, -sadece üniversite bitirmekle olmaz elinizde bir zanaatınız olsun, zanaat hiçbir zaman elden gitmez-.” diye konuştu.

20 sene önce bir Pazar günü ahşap oymacılığına başladığını ifade eden Erol, “Bir tahta buldum, onun üzerine besmele işlemeye başladım. İlk çalışmamı bitirmem yaklaşık 3-4 ay sürdü. Ondan sonra geçen yıllarda çalışmalarım hep devam etti. Emekli olduğumda bu işe daha çok yoğunlaştım.” dedi.

Uzun süredir sergi için hazırlandığını belirten sanatçı Cevat Erol, “Bana göre herkesin elinde bir zanaatı olmalı. Üniversitelere gidip, oralarda ürettiğim eserleri sergilediğimde gençlere de zanaatları olması yönünde öğütler veriyorum. Sergiye verdiği destekler için de Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e çok teşekkür ediyorum. '' dedi.

Meraklıları, sergiyi 31 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilecek.