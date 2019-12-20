Çevik kuvvet fayton ile faytoncular arasına etten duvar ördü

Büyükada'da faytonlara at sürülmesinin üç ay durdurulması kararının ardından çevik kuvvet ekipleri faytoncularla faytonların bulunduğu alan arasında etten duvar ördü. Öte yandan bazı faytoncular duruma tepki gösterdi.

Büyükada'da 81 atta Ruam çıkmasının ardından üç ay boyunca faytonlara at sürülmesi durduruldu. Bunun üzerine adada çevik kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Faytoncular duruma tepki gösterirken, çevik kuvvet şahısları faytonları olduğu bölüme sokmadı. Polis faytonların bulunduğu alana etten duvar örerken, faytoncuların tepkisi sürüyor.