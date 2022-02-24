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Cevizlibağ'da tramvay içinde tekme tokat kavga

Cevizlibağ’da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü.

Cevizlibağ'da tramvay içerisinde çıkan kavgada 1 yolcu, 4 kişi tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Olay, sabah saatlerinde Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde meydana geldi. İddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü. Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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