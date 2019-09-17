Çevre dostları el ele verip Ataşehir'i temizleyecek

Milyonlarca gönüllü çevre dostu, tüm dünyada 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde el ele verip güçlerini birleştirecek.

Temiz ve sağlıklı bir dünya inşa etmek için küresel atık problemine dikkat çekmek amacıyla, 150'den fazla ülkede milyonlarca insan ellerine eldivenleri geçirip, sokaktaki ve doğadaki çöpleri toplayacak.

Doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Dünya Temizlik Günü'ne katılmak isteyenler Ataşehir'de de buluşacak.

Daha temiz bir gelecek için tüm çevre dostları; 21 Eylül 2019 Dünya Temizlik Günü'nde saat 10.30'da Kayışdağı Ormanı- Ferhatpaşa Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi ile 29. Sokak kesişiminde buluşacak.