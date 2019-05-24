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Çevre dostu minikler 352 kilogram atık pil topladı

Büyükçekmece Belediyesi, ülke ekonomisi ve çevreye katkıda bulunma konusunda önem teşkil eden Sıfır Atık Projesi çalışmalarına her gün bir yenisini ekliyor.

Bu kapsamda minik çevreciler “Atık Pil Toplama Kampanyası” dahilinde tam 352 kilogram atık pil toplayarak tüm çevrecilere örnek oldu.



Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Projeleri kapsamında ilçedeki okullarda eğitim ve seminerler veren Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bu kez en minik çevrecilerle bir araya geldi.



Çevreye büyük katkı


Rüya Anaokulu'nun minik çevrecileri “Atık Pil Toplama Kampanyası” dahilinde tam 352 kilogram atık pil toplayarak tüm çevrecilere örnek oldu. En çok Marmara Bölgesi'nde bulunan ve doğaya ciddi zararlar veren atık pilleri toplayan minikler, bilinçli ve hassas davranışlarıyla çevreye ve geri dönüşüme katkıda bulundu.



“Çevre dostu bir gelecek yetiştirmek istiyoruz”


Geleceğin çevre dostlarını tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Yetişkinlerin yapamadığını onlar yaptı. Ekiplerimiz çocuklarımızı bilgilendirerek Sıfır Atık Projesi kapsamında çeşitli projeler üretiyor. Çevreye büyük zararı olan atık pilleri toplayan yavrularımızı öpüyorum. Küçük yaşta olmalarına rağmen ne kadar bilinçli olduklarını görebiliyoruz. Geleceğin çevrecileri şimdiden belli oldu. Çevre dostu bir gelecek yetiştirmek istiyoruz. Bunun için bu alanda da tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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