Çevre dostu ürünler için dijital pazar yeri kuruldu

A'dan Z'ye geniş bir yelpazede çevre dostu ürün ve hizmet tedarikçileri ile çevre dostu ürünleri tercih eden tüketicileri bir araya getiren AZKarbon adını verdiği dijital pazar yeri hayata geçirildi.

Ağırlıklı otomotiv tedarik sektörü olmak üzere hizmet, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlarında faaliyet gösteren İnci Holding, değişen küresel iklim ve ekosistem konusunda bilinçli, bu alanda bilgi edinmek veya seçimlerini bu yönde yapmak isteyen tüketicilere aradıkları ürünleri tek noktada bulabilecekleri bir pazar yerini hizmete sundu. AZKarbon üyeleri, enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri satın alarak iklim değişikliğiyle mücadele edebiliyor.

Bilinçli tüketicinin yeşil ürün ve hizmetlerle buluşma noktası

Yapılan açıklamaya göre pazar yeri, bireysel ya da kurumsal müşterileri alanında uzman, sektöründe ürün ve hizmetleri ile öne çıkan tedarikçiler ile buluşturuyor. Sadece sürdürülebilir, enerji verimli ve çevre dostu ürünlere yer veren pazar yerinden alışveriş yapanlar, enerji maliyetlerini azaltırken çevreyi ve geleceği de koruyorlar. Kullanıcı dostu tasarımıyla ücretsiz olarak üye olunan pazar yerinde üyeler, ihtiyaçlarını belirleyerek firmalardan birden fazla teklif toplayabiliyor. Pazar yeri tarafsız danışman ekibi ile kullanıcının bu teklifleri anlaşılır, basit bir şekilde kıyaslamalarına ve değerlendirmelerine yardımcı oluyor; doğru karar verebilmeleri için üyelerinin sorularını yanıtlıyor.

Pazar yeri sadece, karbon emisyonlarını azaltarak çevresel fayda sağlamayı isteyen, enerji verimliliğine önem veren, yenilenebilir enerji kullanmayı tercih eden tüketicilere yönelik çözümler sunan şirketler ile çalışıyor. Tedarikçilerin, AZKarbon web sitesinde yer alan ‘Satıcı / Hizmet veren ol' butonuna tıklayıp sisteme kaydolmaları yeterli. Ardından ürün ve hizmetlerini pazar yerine kolayca ekleyebiliyorlar. Pazar yeri ekibinin onayı ardından pazar yeri üzerinde yer alan kendi sanal mağazalarından ürün ve hizmet satışına başlıyorlar.

Pazar yeri, üstlendiği sürdürülebilirliğe katkı misyonunu bir adım öteye taşıyarak tüm paydaşlarının farkındalığını arttırmak için ‘blog' formatında bilgilendirici içeriklere de yer veriyor. Pazar yerine bir sonraki adım olarak eklenmesi planlanan ‘AZKarbon Akademi' bölümü ile de tüm paydaşlarının gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

“Yenilikçi bir bakış açısıyla e-ticarete yeşil bir soluk getirmek için bir adım attık”

İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, pazar yerini hayata geçirmekle ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Holding olarak başarılarla dolu 70 yılı geride bırakırken, faaliyetlerimizi karbon emisyonlarını azaltmak hedefiyle sürdürüyoruz ve tüm yatırımlarımızda çevre ve insan odaklı sürdürülebilir adımlar atmaya devam ediyoruz. Yenilikçi bir bakış açısıyla e-ticarete yeşil bir soluk getirmek için bir adım attık ve A'dan Z'ye tüm ürün ve hizmetlerle karbon emisyonunu düşürmeyi amaçladığımız bir alışveriş sitesi olan AZKarbon'u kurduk. Pazar yeri, geniş bir yelpazede çevre dostu ürün ve hizmetlerin tedarikçileri ile çevre dostu ürünleri tercih eden tüketicileri, bir araya getiren ilk pazar yeri. Sürdürülebilirlik bakış açımızı ve teknoloji odağımızı yansıtan, aynı zamanda bir kurum içi girişimcilik örneğimiz olan bu yeni iş fikrini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.”

Pazar yerini değerlendiren AZKarbon Şirket Direktörü Orçun Ersayın, “Pazar yeri, çevreyi, geleceği ve müşterilerimizin bütçesini koruyan yeni nesil bir pazar yeri olarak doğdu. Geleceğin yenilebilir enerji kaynaklarına, temiz enerji çözümlerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için bireyleri ve kurumları pazar yerimizde alanında uzman ve deneyimli firmalarla buluşturuyoruz. Böylece iklim değişikliğiyle mücadele edebilmeleri için enerji verimliliği sağlayan ürün ve hizmetleri tek bir noktada topluyoruz. Tüketici memnuniyeti kadar tedarikçi memnuniyeti de bizim için önemli. Satış ve satış sonrası süreçleri, hizmet kapsamları, tedarikçi ihtiyaçları, sorun giderme gibi konularda etkin ve aktif iletişim halindeyiz. Dolayısıyla herkesi çevre dostu yaklaşımlarla gelecek için doğru tercihler yapmak, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için pazar yerine bekliyoruz. Dijital pazar yerimize azkarbon.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.