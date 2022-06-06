Çevre gününde perakendecilerden 5 milyon sıfır atık çantası

Gıda perakendecilerinin önemli gündemlerinden birisi olan çevrenin korunması ve kaynakların verimli kullanılması konularında hali hazırda sürdürülen çalışmalara Çevre Haftası çerçevesinde bir yenisi daha eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde hayata geçirilen kampanya dahilinde aralarında A101, BİM, CarrefourSA, Hakmar, Metro, Migros, Onur Market ve Şok Market'in bulunduğu GPD üyesi market zincirleri 5 Haziran Çevre Günü'nde 5 milyon adet tekrar kullanılabilir “Sıfır Atık Çantası”nı müşterilerine dağıtacak. Tüm süreçlerinde çevreye saygılı ve sürdürülebilir yenilikleri ve çözümleri kullanan gıda perakendecileri, Çevre Haftası boyunca farklı etkinlikler ve kampanyalarla bu hafta için çevre konusunda farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürüyorlar. Tekrar kullanılabilir çantaların alışverişlerde daha sık kullanımı ile de plastik tüketiminde önemli bir azalma hedefleniyor.

Sıfır atık sıfır kayıp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan “sıfır atık” ve “sıfır atık mavi” projeleri ile atıkların denizlere ulaşarak kirliliğe neden olmasının önüne geçiliyor. Proje başlangıcından bu yana 16,5 milyon ton kağıt/karton, 4,1 milyon ton plastik, 1,7 milyon ton cam, 0,4 milyon ton metal ve 1,5 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye geri kazandırılırken, toplanan atıklardan 30 milyar TL ekonomik kazanç sağlandı. 3 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği proje sayesinde 265 milyon ağaç kurtarıldı.

Bez torbayla 3.8 milyar lira tasarruf

Bakanlık tarafından, 3 yılda plastik poşet kullanımının yüzde 65 azaldığı, 550 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiği, yaklaşık 3,8 milyar TL tasarruf edildiği ve 22 bin 746 ton sera gazı salınımının engellendiği belirtiliyor.