Çevre kirliliği alerji vakalarını arttırdı

Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, kimyasal maddelerin yaygın kullanımı ve endüstriyel atıklar gibi çevresel faktörler, alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalma eğilimindedir ve bu da alerji vakalarının artmasına katkıda bulunmaktadır” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevresel faktörlerin alerji üzerine etkisine dikkat çeken Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümünden Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, “Dünya çapında “Her yıl dünya genelinde kutlanan bu özel gün, çevre bilincini artırmak, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek, çevre sorunlarına dikkat çekerek bu sorunun çözülmesi amacıyla önlem almak için önemli hatırlatmalarda bulunmaktadır. Üzerinde yaşadığımız dünya, sonsuz kaynaklarıyla biz insanlara hayat vermekle birlikte çeşitli insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri giderek artmaktadır. Doğal su kaynaklarının kirlenmesi, küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişikliği, ormanların ve biyolojik çeşitliliğin azalması tehlikeli boyutlara ulaşmış olup bu sorunların çözümü için bütün insanlara büyük bir sorumluluk düşmektedir” diye konuştu.

Toplumun her kesimi iş birliği içinde olmalı

Bu yılki Dünya Çevre Günü'nün küresel çevre sorunlarına karşı herkesin birlik içinde harekete geçmesi gerektiği konusunda çağrı yaptığını belirten Doç. Dr. Nacaroğlu, şöyle devam etti: Bireyler olarak, günlük alışkanlıklarımızı gözden geçirerek çevre dostu seçimler yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Sürdürülebilir ulaşım araçlarına yönelmek, enerji tasarrufu sağlamak, çevre atıkları azaltmak ve geri dönüşüm yapmak gibi basit gözlenen birtakım adımlarla bile büyük değişimler olabileceği belirtilmektedir. Aynı zamanda hükümetlerinde çevre dostu politikalar ve uygulamalar geliştirmek, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, çevre koruma projelerine destek vermek ve çevre bilincini yaymak için çeşitli eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir. Kısacası toplumun her kesimlerinin iş birliği içinde bu konuda duyarlı olması gerekmektedir.”

Büyükşehirlerde alerji vakaları daha yüksek

Doç. Dr. Nacaroğlu, bu yıl çevreyle birlikte alerji gibi sağlık sorunlarına da odaklanmanın önemli hale geldiğine değinerek, şu bilgileri verdi:

“Çevresel faktörler, alerjik hastalıkların artışında önemli bir rol oynamaktadır. Küresel ısınma, iklim değişiklikleri, hava kirliliği, kimyasal maddelerin yaygın kullanımı ve endüstriyel atıklar gibi çevresel faktörler, alerjik reaksiyonların görülme sıklığını ve şiddetini artırmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar, çevresel kirleticilere daha fazla maruz kalma eğilimindedir ve bu da alerji vakalarının artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenlerden dolayı bu yılki 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, çevresel faktörlerin alerji üzerine etkisine farkındalık ve bu konuda gerekli önlemleri almak için harekete geçmek hayati öneme sahiptir. Hem bireysel hem de toplumsal düzeyde atılan adımlar, çevrenin korunması ve insan sağlığının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ağaçlandırma projeleri, hava kirliliğinin azaltılması, temiz enerji kaynaklarının kullanımı ve geri dönüşüm gibi çevre dostu uygulamaların teşvik edilmesi, alerji vakalarının azalmasına katkıda bulunabileceği unutulmamalıdır. Unutmayalım, sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir geleceğin temelidir.”